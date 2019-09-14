مهنى: مؤتمر الشباب تناول قضايا فى غاية الخطورة وتستوجب النقاش

قال أمين شباب حزب الحرية المصري، محمد مهنى، وأحد المشاركين بالمؤتمر، تعليقًا على المؤتمر الوطني للشباب، إنه يأتى تأكيدًا علي الرغبة الشديدة للقيادة المصرية علي استمرار التواصل مع الشباب والرغبة في الاستماع لهم ولأفكارهم بصورة دورية وتعريفهم دائمًا بما يواجه الدولة من تحديات واطلاع الشباب علي مجريات الأحداث داخل الدولة المصرية.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذه المؤتمرات تفتح المجال ليكون الشباب على تواصل دائم وملم بكل ما يحدث من عمليات بناء وتنمية ويدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه الوطن في هذا الوقت.



وتابع مهنى، أن الجلسات الحوارية التي سيتم النقاش فيها داخل المؤتمر تحمل ملفات في أهمية الخطورة وتعد هي الملفات الأقوى على الدولة المصرية، وهما مكافحة الإرهاب وكيفية مواجهة حروب الجيل الرابع، مؤكدًا أن هذين الملفين يحتاجان بالفعل لرؤية حقيقية لمواجهة الخطر الناتج عنهم.