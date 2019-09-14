بدء تجربة أول مصل عالمي ضد الملاريا في كينيا

بدأت هذا الأسبوع عملية تجربة أول مصل جديد مضاد للملاريا فى العالم فى مناطق من كينيا، وذلك بعدما تمت تجربته فى وقت سابق فى غانا ومالاوى وغيرهما من البلدان.



وذكرت تقارير إعلامية أنه سيتم إضافة المصل الجديد لمجموعة التطعيمات الروتينية، ومن المنتظر أن يحصل أكثر من 300 طفل على التطعيم خلال السنوات الثلاث القادمة.



يذكر أن الملاريا تقتل أكثر من 4 آلاف شخص فى مختلف أنحاء العالم سنويا، ويكون أغلبهم من الأطفال، مما يجعل هذا المصل الجديد المبتكر يمثل تحديا كبيرا، ويمكن أن يسهم فى مقاومة الإصابة بمرض الملاريا.