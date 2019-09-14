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سياسي

برلمانية: "مؤتمر المنارة" ركيزة أساسية لتواصل الشباب مع الرئيس

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:56 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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قالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، النائبة سولاف درويش، إن مؤتمر الشباب أصبح ركيزة أساسية للتواصل مع الشباب بشكل مباشر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية.

وأضافت درويش، في بيان لها، أن مؤتمرات الشباب هى فكرة مصرية خالصة انبثقت من أفكار الشباب، لافتة إلى أن نجاح هذه الفكرة وتكرارها أكثر من مرة حتى وصلنا للمؤتمر الثامن، المقام اليوم بمركز المنارة بالتجمع الخامس، يؤكد وعي الشباب المصري الوطني.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة أن هذا الحدث الجليل أصبح حدثا عالميا لما يمثله من أهمية كبرى لدى الشباب ليس المصري فقط بل شباب العالم أجمع، خاصة أنه يعتبر هو إحدى نوافذ التعبير الحر المباشر للشباب عما يدور بداخلهم ومواقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت "درويش" أن ما يميز مؤتمرات الشباب أيضا هو الخروج بتوصيات وتوجيهات مباشرة لتنفيذ ما يطلبه الشباب، ويتم الالتزام بهذه التوصيات من قبل القيادة السياسية بشكل جيد حتى يحقق ما يأمله الشباب.

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