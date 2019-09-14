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عالم

"بريطانية - استرالية " تقضي عقوبة بالسجن 10 في إيران

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:00 م
جريدة الدستور
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كشفت الحكومة الاسترالية، النقاب اليوم السبت، عن هوية سيدة بريطانية - استرالية، تدعى: كايلي مورجيلبرت، صدر حكم بحقها بالسجن عشر سنوات في إيران، لتصبح بذلك ثاني سيدة بريطانية -استرالية يكشف النقاب عن احتجازها في إيران خلال أسبوع.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية - على موقعها الإلكتروني- أن السيدة كايلي، الأستاذة بجامعة "ملبورن " الاسترالية، والمُحاضرة والباحثة في معهد آسيا بالجامعة، والمتخصص في سياسات الشرق الأوسط، تم حبسها في إيران في أكتوبر العام الماضي" 2018".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن اعتقالها عبر وسائل الإعلام ؛ نظرا لأنه قد يضر بمساعي إطلاق سراحها، غير أن الحكومة الاسترالية أكدت، اليوم أن مور-جيلبرت التي تعلمت في جامعة "كامبريدج " البريطانية مُعتقلة في سجن إيراني.

وقالت عائلتها، إنها معتقلة في سجن "إيفين " بالعاصمة الإيرانية (طهران) مشيرة إلى التواصل مع الحكومة الأسترالية منذ اعتقالها وأن أفضل فرصة لضمان عودة كايلي عبر القنوات الدبلوماسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التهم التي أدينت بها مور- جيلبرت غير معروفة بعد، لكن تلك العقوبة عادة ما يحكم بها القضاء الإيراني في قضايا التجسس، لافتة إلى أن كايلي هي واحدة من سيدتين تحملان الجنسية البريطانية-الاسترالية التي تكشف اعتقالهن خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن السيدة الأخرى هي جولي كينج، وهي صاحبة مدونة للسفر، وكذلك خطيبها مارك فيركين، اللذين اعتقلا أثناء تواجدهما قرب موقع عسكري بمنطقة جاجرود في طهران في 9 أغسطس الماضي، وتم الكشف عن اعتقالهما يوم الخميس الماضي.

وأشارت إلى أن إيران تشن حملة اعتقال الإيرانيين "مزدوجي الجنسية " والأكاديميين خلال السنوات الأخيرة، مما أثار مخاوف من أنها تسعى لاستخدامهم مصدرا "للنفوذ الدبلوماسي".

ويعتقد أن إيران تحتجز الثلاثة أملا في استبدال أحدهم مقابل أحد الإيرانيين المعتقلين في الولايات المتحدة بتهمة التهرب من العقوبات الأمريكية.

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