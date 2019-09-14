فرنسا وتشاد توقعان اتفاقيات ثنائية للتعاون المشترك

وقعت تشاد وفرنسا، اليوم السبت، 6 اتفاقيات ثنائية جديدة في مجال الدفاع والأمن، وقعها عن الجانب التشادي الوزير المفوض من الرئاسة والمكلف بالدفاع الوطني والأمن العام وشئون المحاربين القدامى محمد أبالي صلاح، وعن فرنسا سفيرها في إنجامينا، فيليب لاكوست.



ووفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع التشادية، ستسمح هذه الاتفاقيات للقيادة العامة للمخابرات العسكرية بتطوير القطاع اللوجيستي وصيانة المركبات والمعدات، علاوة على تنظيم برامج تدريب مهنية وتكتيكية للعسكريين.