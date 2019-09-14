اختتام أعمال الاجتماع الـ21 لوزارات العدل بمجلس التعاون الخليجى

اختتمت، اليوم السبت، أعمال الاجتماع الـ(21) لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجى، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربى في العاصمة العُمانية مسقط.



وتناول الاجتماع- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس- الذي عقد على مدى يومين، موضوع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتصلة بمسائل التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس، ومن ضمنها اجتماع لجنة مديرى ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.



وناقش المجتمعون تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي جاء قرار تطويرها بقرار من وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين، بالإضافة إلى استعراض المجتمعين لما توصلت إليه لجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لدراستها الموضوعات والملاحظات المقدمة لتطوير الاتفاقية.



ويقوم وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي برفع التوصيات المعتمدة إلى الاجتماع القادم (29) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده فى مسقط نهاية سبتمبر الجاري.