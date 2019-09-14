بث مباشر مباراة Liverpool vs Newcastle الان في الدوري الانجليزي

يقود النجم المصرى محمد صلاح فريقه ليفربول ضد نيوكاسل، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، على ملعب الانفيلد، وأعلن فريقا ليفربول ونيوكاسل عن تشكليتيهما الأساسيتين لمواجهتهما المرتقبة يوم السبت، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنحليزي الممتاز لكرة القدم، وخلت تشكيلة ليفربول من اسم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الجالس على مقاعد البدلاء، ليشارك بدلا منه البلجيكي ديفوك أوريجي، فيما لعب أليكس أوكسليد- تشامبرلين على حساب قائد الفريق جوردان هندرسون في وسط الملعب.



ويحاول نجوم الريدز بقيادة الألمانى يورجن كلوب، الذين يدخلون المباراة بقائمة مكتملة بعد عودة اللاعبين الدوليين إلى ميلوود بدون إصابات جديدة باستثناء أليسون بيكر ونابي كيتا المصابين منذ فترة طويلة، الحفاظ على سلسلة الانتصارات بعد تمكنهم من الفوز فى المباريات الاربعة الماضية، للسيطرة على صدارة البريميرليج الذى يسعون لاقتناصه هذا العام بعد حصولهم على المركز الثانى فى الموسم الماضى، الذى شهد فوزهم بلقب دورى أبطال أوروبا



وجاءت تشكيلة الفريقين للمباراة كما يلى:

ليفربول: أدريان، ألكسندر-أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، أوكسليد- تشامبرلين، ماني، صلاح، أوريجي.



نيوكاسل: دوبرافكا، كرافث، شار، لاسيليس، دوميت، فيليمس، هايدن، شيلفي، أتسو، ألميرون، جويلينتون.



تحدث يورجن كلوب عن آخر مستجدات إصابتي الحارس البرازيلي ولاعب الوسط الغيني، وقال: "لقد كانت إصابة قوية في الساق، والجيد بالنسبة له ولنا أنه تحسن كثيرًا الآن، ولكن لم يتم إبلاغنا بموعد محدد لعودته للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي. لطالما كنا نستهدف عودته بعد التوقف الدولي، ولكننا لا نعلم بالتحديد متى سيكون جاهزًا للعودة. كما قلت، نحن لا نتعجل عودته ونتمنى أن تسير الأمور على ما يرام في بقية الموسم".



وأضاف: "نابي بات قريبًا جدًا من العودة للتدرب مع زملائه بصورة طبيعية. أتوقع أن يكون موجودًا في تدريبات الفريق الجماعية بعد عودتنا من إيطاليا الأسبوع القادم". وتابع: "كلاين وبول جلاتزيل لا يزالان بعيدان عن العودة ولكنهما يقطعان خطوات إيجابية كذلك. بالنسبة لباقي أفراد الفريق، فكل شئ على ما يرام في الوقت الحالي".