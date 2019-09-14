عودة 329 مصريًا من ليبيا وعبور 186 شاحنة عبر منفذ السلوم البري

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري، 329 مصريا بينهم 277 سافروا بصورة شرعية و52 بصورة غير شرعية، فضلا عن عبور 186 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة - في بيان اليوم السبت - إنه أنهى إجراءات سفر 1103 أشخاص عبر المنفذ منهم 104 مصريين و999 ليبيا.



وأوضح مدير الأمن أنه أنهى أيضا إجراءات مغادرة 52 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، ووصول 134 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.