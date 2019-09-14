إصابة شخصين في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب شخصان، اليوم السبت، إثر حادث تصادم ميكروباص وتنايه بالطريق الدولى اتجاه رشيد بمحافظة البحيرة.



وتلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث يفيد بحادث تصادم ومصابين بالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين حدوث تصادم بالطريق الساحلى بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "أحمد محمد ألمظ" ٢٦ سنة كدمة بالكتف الأيسر "محمد سامى شعبان" ٢٧ سنة وكدمة بالصدر.



تم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج، وتحرر محضرًا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.