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بث مباشر الان مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الانجليزي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:40 م
جريدة الدستور
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مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل فى الدورى الانجليزى اليوم السبت 14 - 9 - 2019

تقام الآن مبارة ليفربول ضد نيوكاسل، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، على ملعب الانفيلد، ويحاول نجوم الريدز بقيادة الألمانى يورجن كلوب، الذين يدخلون المباراة بقائمة مكتملة بعد عودة اللاعبين الدوليين إلى ميلوود بدون إصابات جديدة باستثناء أليسون بيكر ونابي كيتا المصابين منذ فترة طويلة، الحفاظ على سلسلة الانتصارات بعد تمكنهم من الفوز فى المباريات الاربعة الماضية، للسيطرة على صدارة البريميرليج الذى يسعون لاقتناصه هذا العام بعد حصولهم على المركز الثانى فى الموسم الماضى، الذى شهد فوزهم بلقب دورى أبطال أوروبا

وأعلن فريقا ليفربول ونيوكاسل عن تشكليتيهما الأساسيتين لمواجهتهما المرتقبة يوم السبت، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنحليزي الممتاز لكرة القدم.
وخلت تشكيلة ليفربول من اسم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الجالس على مقاعد البدلاء، ليشارك بدلا منه البلجيكي ديفوك أوريجي، فيما لعب أليكس أوكسليد- تشامبرلين على حساب قائد الفريق جوردان هندرسون في وسط الملعب.
وجاءت تشكيلة الفريقين للمباراة كما يلى:
ليفربول: أدريان، ألكسندر-أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، أوكسليد- تشامبرلين، ماني، صلاح، أوريجي.
نيوكاسل: دوبرافكا، كرافث، شار، لاسيليس، دوميت، فيليمس، هايدن، شيلفي، أتسو، ألميرون، جويلينتون.
وأوضح الألماني يورجين كلوب سبب قيامه بتغييرين على تشكيلة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستقام على ملعب الآنفيلد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث مدرب الريدز قبل بداية المباراة لشبكة بي تي سبورت عما إذا كانت المباريات القادمة سببًا في قيامه بالتغييرات فقال: “بالتأكيد علينا أن نفكر بهذه الأشياء..هندرسون جاهز وربما يكون فيرمينو جاهزًا أيضًا ولكن الأمر لا يتعلق بجاهزيتهم وإنما بالنظر إلى الصورة الكبيرة وعلينا التفكير بذلك”.

استطرد: “كان بإمكاننا إجراء المزيد من التغييرات لكني بحاجة للحفاظ على الإيقاع أيضًا، وأمامنا كثير من المباريات القادمة..نحن نحترم نيوكاسل ونريد حقًا البداية بأفضل تشكيلة يمكن أن نوفرها لخصمنا وأعتقد أن هذا هو الصواب”.

واختتم حديثه بقوله: “كان يمكننا أن نتدرب منذ يوم الأربعاء مع المجموعة كاملةً ولكن فابينيو جاء متأخرًا بعد الشىء بعد التوقف الدولي ولكن مع الآخرين تدربنا بصورة كاملة”.

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