القبض على عاطل بحوزته 30 قطعة حشيش قبل ترويجها بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط عاطل، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، بلغت 30 قطعة، قبل ترويجها على عملائه، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.



وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.



وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، قبل ترويجه 30 قطعة من مخدر الحشيش، وبحوزته هاتف محمول، ومبلغ مالى.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.