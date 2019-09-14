"نجوم إف إم" تحصد جائزتين بمهرجان القنوات الفضائية

حصدت إذاعة "نجوم إف.إم"، جائزتين من مهرجان القنوات الفضائية، كانت الأولي أفضل محطة إذاعية على مدار العام، والثانية أفضل مذيعة والتى حصلت عليها إنجى على ببرنامجها "أسرار النجوم"، وتسلم الجائزة هالة حجازى، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعى، ورامي محسن، رئيس شبكة راديو وتليفزيون "نجوم إف.إم"، والمذيع مروان قدرى، وسلمي مصطفى، مدير التسويق.



وتقدم إنجى على برنامج "أسرار النجوم"، الخميس من كل أسبوع على إذاعة نجوم إف.إم فى الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة، وتستضيف نخبة من أهم وأشهر نجوم الوطن العربى عبر البرنامج.



يذكر أن مهرجان القنوات الفضائية كُرم العديد من أبرز نجوم الفن في مصر علي نجاحهم وتفوقهم علي مدار العام فى مختلف الأعمال، سواء علي السينما أو الدراما أو الغناء.