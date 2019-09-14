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فن

اليوم.. 7 فعاليات مسرحية بالمعاصر والتجريبى

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:31 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يشاهد جمهور مهرجان القاهرة الدولي لمسرح المعاصر والتجريبي الدورة "26"، اليوم السبت 14 سبتمبر، برنامجًا حافلًا يبدأ من الحادية عشرة صباحًا، وذلك عبر 3 فعاليات صباحية بين ورش تدريب ومحاضرات عملية إضافة لأربعة عروض مسرحية لسوريا وتونس وسويسرا والسعودية ومصر.

حيث تبدأ في الحادية عشرة وحتى الثانية ظهرًا فعاليات اليوم الرابع لورشة الفنانة اليابانية تشيمي فيوكوموري " استكشاف الحوار الحقيقي مع ذاكرة الفضاءات" بمدرسة الرقص في مركز الإبداع بالأوبرا.

ومن الحادية عشرة وحتى الثانية ظهرًا يشهد متدربو ورشة الدراماتورج في يومها الرابع للمدرب الأسترالي بيتر إيكرسل بقاعة الآداب بالمجلس الأعلى.

كما يشهد المهتمون ندوة "العرض المسرحي ومسرحة الزمان والمكان " للمكرمة الأوغندية جيسيكا قهوة، من الحادية عشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا بالقاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويحظى جمهور المعاصر والتجريبي بأربعة عروض مسرحية تبدأ في الخامسة مساء بعرض "اعترافات زوجية " لدولة سوريا على المسرح الصغير بدار الأوبرا، وفي السابعة مساء يشهد الجمهور ثلاثة عروض هي"دستوبيا"- مصر، والعرض السويسري "Viva La Vie " على مسرح الجمهورية، والعرض السعودي التونسي المصري المشترك "انتحار معلن".

يذكر أن المهرجان يحظي بمشاركة 22 عرضًا مسرحيًا، بالإضافة إلى ستة ورش ومحاضرات عملية على عناصر العرض المسرحي لمبدعين دوليين، ويشهد عودة الإصدارات المطبوعة، وتستمر الفعاليات حتى التاسع عشر من سبتمبر الحالي.

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