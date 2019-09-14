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سياسي

برلمانى: مؤتمرات الشباب صنعت جيلًا قادرًا على تحمل المسئولية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:31 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
عائشة حسن
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أشاد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائب فايز بركات، بانعقاد مؤتمر الشباب الثامن اليوم السبت، قبل دخول الجامعات، لافتًا إلى أن هذه المؤتمرات صنعت جيلًا جديدًا قادرًا على الإدارة وتحمل المسئولية، وهو ما نراه الآن من خلال قدرة الشباب على إدارة وتنظيم المؤتمر والقدرة على طرح الرؤى لمشاكل التعليم والصحة والثقافة والاقتصاد والشائعات وحروب الجيلين الرابع والخامس، وتأثير ذلك على الأمن القومى المصرى.

وقال بركات، فى تصريحات صحفية، إن المؤتمر يكون فرصة من أجل وضع الحلول والمقترحات العملية لها، وهي الهدف الأسمى أيضًا من وراء المؤتمر، للتعرف على رؤية الشباب المختلفة فى كثير من المجالات.

وأضاف بركات، أن مؤتمر الشباب أصبح ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد، الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء لبحث مختلف القضايا والتحديات التى تواجه الدولة، وطرح رؤى الشباب نحو مواجهتها، فاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمؤتمرات الشباب بشكل دورى يشير إلى اهتمام الدولة بالشباب وأهمية التواصل معهم بشكل دائم ومناقشتهم فى تأثير نشر الأكاذيب على بناء الدولة.

ولفت البرلمانى، إلى أن جلسة "اسأل الرئيس" تعتبر أبرز جلسات المؤتمر الوطنى للشباب من حيث التفاعل والتأثير والتى يتواصل فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد، حيث تسهم بشكل كبير فى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن مصر حول العالم.

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