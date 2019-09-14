تجديد حبس 4 متهمين بإصابة 3 مواطنين في مشاجرة بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس 4 متهمين لتسببهم في إصابة 3 أشخاص بإصابات بالغة بسبب أولوية المرور بمنطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين لخلاف نشب بينهم على أولوية المرور بدائرة القسم وإصابة 3 أشخاص وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بإصابتهم لـ 3 أشخاص أثناء المشاجرة علي أولوية المرور وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.