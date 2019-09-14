قطاع الأعمال يبدأ إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة نوفمبر

كشف وزير قطاع الأعمال العام عن إنشاء 4 مصانع كبرى للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى ضمن خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج.



وأضاف وزير قطاع الأعمال العام خلال جولته بنادي غزل المحلة، أنه سيتم إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم على أرض المحلة يحتوى على 180 ألف مرادن للغزل، مما يعمل علي تحسين منظومة الغزل في مصر.



ولفت إلى أن التكلفة الاجمالية لتطوير صناعة الغزل والنسيج تبلغ 21 مليار جنيه، تم اقتراض 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي، من أجل دفع مقدمات المعدات والمكتب الاستشاري الذي يعمل علي تنفيذ ومتابعة خطة التطوير.



وأشار إلى أن الجدول الزمني للانتهاء من تطوير صناعة الغزل والنسيج سيكون عقب سنتين ونصف بعدها يتحول قطاع الغزل والنسيج من خسائر 3 مليارات جنيه إلى أرباح 3 مليارات جنيه.



وأوضح أن الوزارة تشارك في خطة تنمية وتطوير زراعة القطن في مصر، بالتعاون مع منظمات التطوير الخاصة بزراعة القطن، مشيرًا إلى أن الوزارة أحدثت نظامًا جديدًا لتطوير تجارة القطن، ولكن امتنعت شركات التجارة في القطاع الخاص عن المشاركة فيه، لذا ستعمل الشركات الحكومية على تصنيع القطن المصرى إلى منتجات أعلى مستوى يتم بيعها في الأسواق الخارجية.



ولفت الوزير إلى أنه سيتم إنشاء 3 مراكز تصديرية كبرى، ستتولي عمليات التصدير الخاصة بالغزل والنسيج، موضحًا أنه تم إنشاء لجنة تسويق مركزي في الشركة القابضة للغزل والنسيج.



وأوضح الوزير أنه سيتم تقسيم نادي غزل المحلة الذي تبلغ مساحته 35 فدانًا غير مستغلة لـ3 نوادٍ، منها نادٍ لنشاط كرة القدم على مساحة 5 أفدنة سيتم طرحه للشراكة مع المستثمرين بحق انتفاع 15 سنة، بينما النادي الثاني سيكون ناديًا اجتماعيًا لقبول العضويات الجديدة، بينما النادي الثالث سيكون ناديًا للعاملين بالشركة علي مساحة 10 أفدنة.



من جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه سيتم البدء في إنشاء المصنع الجديد في المحلة، بدءًا من نوفمبر القادم، بأحدث تكنولوجيا عالمية، ويعد أكبر مصنع للغزل في العالم ضمن 4 مصانع في المحلة بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه.



ولفت رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أنه سيتم الانتهاء من مصانع المحلة خلال عام ونصف العام، حيث تبدأ خطة التطوير الخاصة بالغزل والنسيج في المحلة.



ولفت إلى أن عمليات التطوير ستكون على الجانب الفني الخاص بالمعدات والجانب البشري الخاص بالعمالة والإداريين.



وكان الوزير قد تفقد فى جولة شاملة نادي غزل المحلة، واجتمع مع اللجنة النقابية بحضور محافظ الغربية.