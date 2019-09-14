السبت 14 سبتمبر 2019 الموافق 15 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قطاع الأعمال يبدأ إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة نوفمبر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:30 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلى
طباعة
كشف وزير قطاع الأعمال العام عن إنشاء 4 مصانع كبرى للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى ضمن خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام خلال جولته بنادي غزل المحلة، أنه سيتم إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم على أرض المحلة يحتوى على 180 ألف مرادن للغزل، مما يعمل علي تحسين منظومة الغزل في مصر.

ولفت إلى أن التكلفة الاجمالية لتطوير صناعة الغزل والنسيج تبلغ 21 مليار جنيه، تم اقتراض 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي، من أجل دفع مقدمات المعدات والمكتب الاستشاري الذي يعمل علي تنفيذ ومتابعة خطة التطوير.

وأشار إلى أن الجدول الزمني للانتهاء من تطوير صناعة الغزل والنسيج سيكون عقب سنتين ونصف بعدها يتحول قطاع الغزل والنسيج من خسائر 3 مليارات جنيه إلى أرباح 3 مليارات جنيه.

وأوضح أن الوزارة تشارك في خطة تنمية وتطوير زراعة القطن في مصر، بالتعاون مع منظمات التطوير الخاصة بزراعة القطن، مشيرًا إلى أن الوزارة أحدثت نظامًا جديدًا لتطوير تجارة القطن، ولكن امتنعت شركات التجارة في القطاع الخاص عن المشاركة فيه، لذا ستعمل الشركات الحكومية على تصنيع القطن المصرى إلى منتجات أعلى مستوى يتم بيعها في الأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم إنشاء 3 مراكز تصديرية كبرى، ستتولي عمليات التصدير الخاصة بالغزل والنسيج، موضحًا أنه تم إنشاء لجنة تسويق مركزي في الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأوضح الوزير أنه سيتم تقسيم نادي غزل المحلة الذي تبلغ مساحته 35 فدانًا غير مستغلة لـ3 نوادٍ، منها نادٍ لنشاط كرة القدم على مساحة 5 أفدنة سيتم طرحه للشراكة مع المستثمرين بحق انتفاع 15 سنة، بينما النادي الثاني سيكون ناديًا اجتماعيًا لقبول العضويات الجديدة، بينما النادي الثالث سيكون ناديًا للعاملين بالشركة علي مساحة 10 أفدنة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه سيتم البدء في إنشاء المصنع الجديد في المحلة، بدءًا من نوفمبر القادم، بأحدث تكنولوجيا عالمية، ويعد أكبر مصنع للغزل في العالم ضمن 4 مصانع في المحلة بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه.

ولفت رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أنه سيتم الانتهاء من مصانع المحلة خلال عام ونصف العام، حيث تبدأ خطة التطوير الخاصة بالغزل والنسيج في المحلة.

ولفت إلى أن عمليات التطوير ستكون على الجانب الفني الخاص بالمعدات والجانب البشري الخاص بالعمالة والإداريين.

وكان الوزير قد تفقد فى جولة شاملة نادي غزل المحلة، واجتمع مع اللجنة النقابية بحضور محافظ الغربية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

منذ حوالي 16 ساعة

قصة "شبح" فيلا عائلة مها أبو عوف

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل حريق معمل أرامكو للنفط فى السعودية

منذ يومين

بالمستندات| الابن العاق.. محمد على يستولى على ميراث شقيقه ويخدع والدته

ads

الصور

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد: جو معتدل

سبب حرص طلعت زكريا على الحضور مبكرا لحفل زفاف هنا الزاهد

أيام زمان

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

الصحة

"أنف إلكترونى" قد يُقلل من وصف الأطباء للمُضادات الحيوية

علاج داء القطط وطرق الوقاية

يُسبب السرطان.. تحذير من دواء "زانتاك"

احذر.. تشنج الساق ينذر بحالات صحية خطيرة

الرئيس نيوز

الرئيس السيسى: إقامة السدود على نهر النيل لم تكن لتبنى إلا بعد 2011

خلال مؤتمر الشباب.. مخرج تليفزيونى يفاجئ الجميع بفيديوهات مفبركة

حسام كامل: وسائل التواصل الاجتماعى تستخدم لعمل وعى زائف

نعوم: بعض مستخدمى مواقع التواصل قد يختلقون موضوعات لإرضاء إدمان «اللايكات»

منوعات

دراسة: الفئران تستمتع بلعبة "الغُميضة" مع البشر

ناسا تجرى اختبارها للدوران الأول لمركبة (مستكشف المريخ 2020)

أكثر من 1000 حيوان ضحية "الشعوذة" فى كولومبيا

طفلة مبتورة الساقين تقدم عرضًا للأزياء فى باريس

كشكول

مدارس الوادي تواصل معسكرات العمل للتجميل والنظافة استعداداً للعام الجديد

"حلوان" تحقق تقدماً ملحوظاً في تصنيف تايمز الدولي للجامعات 2020

فتح باب التسجيل الإلكترونى للراغبين في التقدم لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج"

لأول مرة.. "طنطا" تحتضن ملتقى الأنشطة الطلابية لجامعات الدلتا

إسلام سياسي

إصابة 5 أشخاص فى انفجار بمدينة جلال آباد الأفغانية

قادة بلدان غرب إفريقيا يعقدون قمة استثنائية لمكافحة الإرهاب

الرئيس: الإرهاب فى العالم فى زيادة مستمرة.. والدولة وحدها لا تستطيع التصدي للظاهرة

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس في مؤتمر الشباب عن الإرهاب


زيت وسكر

وزير الإسكان يتابع مشروع تخطيط مدينة رأس الحكمة الجديدة بمطروح

“الأرصاد” تكشف عن موعد بدء فصل الخريف (فيديو)

وزير الزراعة يصدر قرارًا بتعديل أسعار تلقيح الحيوانات صناعيًا (مستند)

وزيرة التخطيط تكشف عن أهم محاور عمل برنامج ضبط النمو السكاني

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

غدًا.. افتتاح أسبوع الأفلام السينما الكورية بالهناجر

الأربعاء.. ختام النشاط الصيفى بمركز إبداع الطفل بالعينى

صدور "العزف على أوراق زمن" لـ طارق شرارة

غدًا.. لقاء مفتوح مع المفكر اللبناني شربل داغر بـ"الأعلى للثقافة"

صفحتنا ع الفيس بوك