صور.. ابتهاج بالأمطار وبدء موسم الشتاء في الإسكندرية

سقطت أمطار خفيفة، صباح اليوم السبت، على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض درجات الحرارة، مع قرب حلول فصل الخريف.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مسبقا من احتمالية سقوط الأمطار بكميات ما بين الخفيفة إلى متوسطة الشدة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وعلى شمال الدلتا وسيناء فقط.



وأكد المواطنين بأن تلك الأمطار لم تؤثر على حركة المرور بالشوارع والطرق، بينما عادت الشمس إلى السطوع مرة أخرى بعد توقف الأمطار مع استمرار تواجد السحب الركامية.



ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الاستعداد القصوى، لاستقبال فصل الشتاء والأمطار الغزيرة، خاصة مع بدء هطول الأمطار، حيث بدأت في تطهير وتنظيف الشنانيش وتكثيف الاجتماعات استعدادًا لفصل الشتاء المقبل، لمنع حدوث أي غرق للمدينة الساحلية خاصة مع سقوط الأمطار بها مبكرا عن باقي المحافظات.



واتخذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، وشركة الصرف الصحي كافة استعداداتها لمواجهة موسم الأمطار والنوات، ومنع تراكمها بالشوارع والميادين.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من احتمالية سقوط الأمطار بكميات ما بين الخفيفة إلى متوسطة الشدة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وعلى شمال الدلتا وسيناء فقط.