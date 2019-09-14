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حوادث

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ ضد سما المصري لنشرها فيديوهات من غرف النوم

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:24 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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تقدمت الإعلامية ريهام سعيد اليوم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، اتهمها فيه بـ"اعتياد نشر مقاطع مصورة وفيديوهات إباحية على شبكة المعلومات الدولية"، واعتبرت ذلك تعديا على الثوابت والعادات والتقاليد ونشرا للفاحشة والفسق، مطالبةً بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

وفصّل البلاغ الذي حمل رقم 11599 لسنة 2019، وقدمه المحامي شعبان سعيد، الاتهامات التي وجهتها سعيد للمصري، قائلة: "سما المصري اعتادت نشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، وتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة".

وقدّمت ريهام سعيد أسطوانة مدمجة تحوي صورا فوتوغرافية، تستعرض فيها المصري صورا قالت إنّها "تستعرض فيها أجزاء من جسدها وتجلس في غرفة النوم بملابس عارية وتخرج لسانها"، كما حوت الأسطوانة فيديوهات بينها أغنية سما المصري الي حملت عنوان "أحمد الشبشب ضاع"، ومقطع آخر تستعرض فيه أجزاء من جسدها، ومقطع ثالث في حمام سباحة، كما قدمت ريهام مقطعا رابعا بدت فيه "في أثناء ملاحقة خروف وتتعمد السقوط أرضا بطريقة بها إيحاءات جنسية".

وأضافت "ألقت أجهزة الدولة القبض على عدد من الأشخاص وحررت محاضر ضدهم لقيامهم بعمل أغاني تحتوى على إيحاءات جنسية وتم حبسهم جميعا، وذلك دون المساس بالمشكو في حقها، التي أعدّت قناة لبث الأغاني والفيديوهات التي تحتوي على مضمون جنسي بحت، على موقع يوتيوب، وعلى حسابها على انستجرام".

وطالبت في ختام بلاغها، بسرعة التحقيق في الوقائع محل البلاغ، وإحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية.

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