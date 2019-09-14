والدة ساري تعترض على قرار نجلها بتدريب يوفنتوس

كشف المدرب ماوريسيو ساري أن والدته لم تكن سعيدة على الإطلاق عندما تولى مسؤولية يوفنتوس في وقت سابق من هذا الصيف، وأنها ستدعم فيورنتينا في مباراة اليوم.



وتتوجه الأنظار في الساعة الرابعة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة إلى ملعب أرتيمو فرانكي، حيث سيحل فريق السيدة العجوز ضيفًا على فيورنتينا في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.



واعترف ساري أن والدته هددت بعدم التحدث معه بعد الآن إذا قرر الاستمرار في قيادة نادي يوفنتوس التي اعتبرته العدو اللدود لعائلتها، كما هو الحال بالنسبة لجميع مشجعي نابولي في إيطاليا.



وقال المدرب الإيطالي وهو يبتسم عشية المباراة ضد فيورنتينا وهي الأولى له بعد تعافيه من آثار مرض في الصدر: “والدتي لم تكن سعيدة على الإطلاق، دعنا نقول أن الأمر على هذا النحو”.