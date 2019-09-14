خبر صادم لجماهير النصر بسبب أحمد موسى

أكدت مصادرنا أن النيجيري أحمد موسى، لاعب النصر، سيغيب لفترة 3 أسابيع بسبب إصابة في الركبة، وبالتالي سيتغيب عن مواجهتي الحزم والأهلي في الجولتين القادمتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



النيجيري عاد للانتظام في تدريبات العالمي في الثامن من الشهر الجاري، بعدما أنهى معسكرا دوليا مع منتخب بلاده خلال الأيام الماضية، لكنه تواجد في العيادة الطبية، ولم يشارك بالتدريبات الجماعية، لتعرضه لإصابة في الركبة.



وأثبتت نتائج الفحوصات الطبية، التى خضع لها موسى، حاجته لتمديد فترة الراحة والتأهيل بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته في معسكر منتخب بلاده.



وحسم التعادل السلبي مواجهة النصر، بطل النسخة الماضية، أمام نظيره الشباب بنتيجة "صفر – صفر"، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين أمس الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، بهذه النتيجة يحتل النصر صدارة الدوري السعودي مؤقتًا برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 5 نقاط، منتظرًا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.