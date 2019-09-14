وزير قطاع الأعمال يقطع زيارته للمحلة لوفاة خاله

قطع وزير قطاع الأعمال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بشكل مفاجئ، عائدا إلى القاهرة، عقب علمه بنبأ وفاة خاله.



وتفقد وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية، ورافقهما المهندس أشرف عزت رئيس الشركة، واللواء حسام طلعت مدير أمن الشركة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ونواب البرلمان- نادى غزل المحلة، والمسرح، والملاعب، والاستاد، للوقوف على طبيعتها فى إطار الاستعداد لبدء خطة التطوير التي سوف تشهدها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.