الأمن العام يضبط 706 متهمين هاربين

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكل محافظات الجمهورية.



أسفرت الحملات - خلال أسبوع - عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية، ضُبط خلالها 706 متهمين، بحوزتهم 4 أسلحة نارية "2 بندقية مششخنة - 2 فرد محلى" 5 طلقات مختلفة الأعيرة، 2 سلاح أبيض، كما تم ضبط 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 4.88 جرام بانجو، 40 جرام حشيش، 575 جرام هيروين.



كما تم تنفيذ 4482 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتأمين تنفيذ 37 قرار إزالة، وضبط 1300 قضية متنوعة أخرى.