تجديد حبس 12 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، حبس 12 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة إلى المتهمين في القضية عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



كما أسندت لهم تهم اعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والشروع في القتل العمد، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر.