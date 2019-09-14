سقوط تاجرة "بودرة" في السلام

تمكن ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، من القبض على سيدة بحوزتها نصف كيلو هيروين في السلام.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط ربة منزل حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، مبلغ مالي، سلاح أبيض "نصل معدنى"، ميزان حساس، وهاتف محمول.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.