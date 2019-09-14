سقوط "ديليفري الفودو" في الوايلي

ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض على عاطل أثناء توزيعه مخدر الفودو "ديليفرى" على المدنيين في الوايلي.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد وائل شرارة نائب مأمور قسم شرطة الوايلى مفاده ضبط عاطل حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 500 جرام، فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.