إحباط تهريب 16 عملة معدنية أثرية بمطار أسيوط

تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانئ من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط في أسيوط، حال إنهائه إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته 16 قطعة عملة معدنية برونزية مختلفة الأشكال والأحجام مخفاة بحقيبة ضمن أمتعته يشتبه في أثريتها.



وبعرض القطع المضبوطة على لجنة أثرية تابعة لإدارة آثار أسيوط، قررت أنها أثرية ترجع إلى العصر اليوناني الروماني.



بمواجهة المذكور اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تهريبها إلى خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.