تجديد حبس عاطل بتهمة قتل ربة منزل في الزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، السبت، تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها، 15 يومًا على ذمة التحقيق.



كان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، فانتقل رجال المباحث للمكان، وعثر على جثة سيدة مسنة.



وبإجراء التحريات، تبين قتلها على يد عاطل بدافع السرقة، وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بعدما ضبطته أثناء سرقة شقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق.