ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم أفيون وحشيش فى أسيوط

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط من ضبط 4 أشخاص متهمين بالاتجار في المواد المخدرة.



عثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الحشيش وزنت 320 جرامًا، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 170 جرامًا، وسلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، وفرد رصاص محلي الصنع، و5 طلقات نارية من ذات العيار، وتمثال حجري أسود اللون يشتبه في أثريته، 4 هواتف محمولة، ومبلغ مالى.



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابة للتحقيق.