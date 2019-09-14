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حوادث

انتحار شاب شنقًا فى الدقهلية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:58 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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نفذ شاب حكم الإعدام في نفسه بمدينة دكرنس في الدقهلية؛ لمروره بأزمة نفسية وحالة اكتئاب منذ فترة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بانتحار شاب شنقًا داخل منزل أسرته بشارع عبدالمنعم رياض بالمدينة.

وانتقل ضباط مباحث دكرنس، برئاسة الرائد حسام عبدالمنعم، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشاب المنتحر يُدعى "إسلام أحمد محمود عوض"، ١٦ سنة، مقيم فى شارع عبدالمنعم رياض بالمدينة.

وبسؤال أفراد أسرته أكدوا أنه يعيش في حالة اكتئاب منذ فترة بسبب مروره بأزمة نفسية ولم يعللوا سبب ذلك.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة العام الحديد، وتحرر المحضر رقم ٧٠٥٠ لسنة ٢٠١٩ إدارى مركز شركة دكرنس، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

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