إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، السبت، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق.



وكان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بسرقة عاطلين عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.



انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق وإحالتهما للمحاكمة.