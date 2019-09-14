سقوط 3 تجار مخدرات فى جنوب سيناء
السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
حسام محفوظطباعة
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط 3 أشخاص مقيمين في طور سيناء بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.
عثر بحوزة المتهمين على 18 طربة حشيش وزنت ٢ كيلوجرام، و٥٢ تذكرة لمخدر الهيروين وزنت ١١٠ جرامات، ١٥٠٠ جنيه، ٣ هواتف محمولة، ٣ أسلحة بيضاء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.
عثر بحوزة المتهمين على 18 طربة حشيش وزنت ٢ كيلوجرام، و٥٢ تذكرة لمخدر الهيروين وزنت ١١٠ جرامات، ١٥٠٠ جنيه، ٣ هواتف محمولة، ٣ أسلحة بيضاء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.