سقوط 3 تجار مخدرات فى جنوب سيناء

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط 3 أشخاص مقيمين في طور سيناء بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.



عثر بحوزة المتهمين على 18 طربة حشيش وزنت ٢ كيلوجرام، و٥٢ تذكرة لمخدر الهيروين وزنت ١١٠ جرامات، ١٥٠٠ جنيه، ٣ هواتف محمولة، ٣ أسلحة بيضاء.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.