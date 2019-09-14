استعجال تقرير الصفة التشريحية لـ"طفل المعصرة"

استعجلت نيابة حلوان الجزئية، السبت، تقرير الصفة التشريحية في واقعة العثور على جثة طفل داخل سيارة بأحد الجراجات في المعصرة.



وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية أو طعنات بالجسد، حيث كشفت مناظرة النيابة أن الجثة لطفل يبلغ نحو 10 سنوات، يرتدي كامل ملابسه، كما تبين من خلال الكشف الظاهري على الجثة أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.



وكان العميد مجدى خلف، مأمور قسم المعصرة، تلقى بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل سيارة، فانتقل النقيب أحمد عوض رئيس العمليات بالقسم، والنقيب مصطفى طلعت معاون الضبط، وبالفحص تبين العثور على "مصطفى. ح" متوفي بداخل سيارة، فتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.



تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.