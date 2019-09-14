السيسى: إضعاف الدولة الوطنية هدف الإرهاب الرئيسى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنعا إضف قدرة الدولة الوطنية هو الهدف الرئيسى للإرهاب فى مختلف العالم.



وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال كلمته بمؤتمر الشباب الثامن: "أننا لا نعرف الموجه الرئيسي للإرهاربيين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تم استخدام المسلحين كأداة لتدمير الدول بعد انتهاء الإرهاب فى أفغانستان".



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.