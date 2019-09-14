السيسى: الخطاب الدينى لا بد أن يواكب العصر لمحاربة الإرهاب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الإرهاب كان هو الأداة التي استخدمت في تدمير سوريا وليبيا ووسط إفريقيا، واليوم يهدف استنزاف الدولة المصرية.



وقال الرئيس، خلال كلمته بالجلسة الأولى بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، إن الخطاب الديني لا بد أن يواكب العصر لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه على مستوى العالم أجمع، مؤكدًا أن الإرهاب في العالم يتزايد بشكل مستمر.



شارك في الجلسة كل من الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتورة دلال محمود، مديرة برنامج الأمن والدفاع، وشباب الباحثين بالمركز وهم: حسين عبدالراضي، تقى النجار، ومحمود قاسم.



حضر الجلسة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.