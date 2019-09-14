معاينة حريق شقة في الجمالية: ماس كهربائي سبب الحادث

كشفت معاينة نيابة الجمالية برئاسة المستشار هاني البرديني، السبت، لآثار حريق شب داخل شقة سكنية، أن ماسًا كهربائيًا وراء نشوب الحريق



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الجمالية، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.