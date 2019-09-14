ضبط 5621 مخالفة مرورية متنوعة
السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:42 ص
حسام محفوظطباعة
تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5621 مخالفة مرورية متنوعة.
أسفرت الحملات عن رصد 1744 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و192 مخالفة السير دون ترخيص "قيادة وتسيير"، 6 مخالفات دراجات نارية مخالفة، 51 مخالفة شروط الترخيص، 42 مخالفة "موقف عشوائى".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
أسفرت الحملات عن رصد 1744 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و192 مخالفة السير دون ترخيص "قيادة وتسيير"، 6 مخالفات دراجات نارية مخالفة، 51 مخالفة شروط الترخيص، 42 مخالفة "موقف عشوائى".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.