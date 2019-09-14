تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5621 مخالفة مرورية متنوعة.



أسفرت الحملات عن رصد 1744 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و192 مخالفة السير دون ترخيص "قيادة وتسيير"، 6 مخالفات دراجات نارية مخالفة، 51 مخالفة شروط الترخيص، 42 مخالفة "موقف عشوائى".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

