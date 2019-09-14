إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج حشيش فى المعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، السبت، بإحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بترويج كمية من الحشيش المخدر.



تعود تفاصيل الواقعة أثناء خروج حملة أمنية بقيادة النقيب كريم عبدالعاطي، معاون مباحث المعصرة، والأمين محمد عبدالصمد، بلوكامين مباحث القسم، فتمكنا من ضبط "سمير نبوي عبده"، 20 سنة، مقيم فى شارع عزبة خليل، وبتفتيشه عثر بحوزته على 8 قطع حشيش، ومبلغ مالي قدره 350 جنيهًا، وذلك حال وجوده بشارع السلك بدائرة القسم.



وبمواجهته أمام العميد شريف فيصل، مفتش المباحث، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.