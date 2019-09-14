قطع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب "كسر مفاجئ"

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه بمناطق قرى أبيس وغرب الإسكندرية، اليوم بسبب كسر مفاجئ.



وأشار بيان صادر، اليوم السبت، إلى أن ذلك بسبب حدوث كسر بخط قطره 1000 ملي بأحد الخطوط الناقلة للمياه بغرب الإسكندرية، على الطريق الدائري، مما يترتب عليه إضعاف المياه بمناطق قرى أبيس، وغرب الإسكندرية، لإتمام أعمال الإصلاح.



وأكدت الشركة أنه سيتم رفع ضغوط المياه فور الانتهاء من الإصلاحات اللازمة.



وناشدت شركة مياه الشرب الأهالي بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه، وطلب سيارات المياه الاتصال علي الخط الساخن 125.