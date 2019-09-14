ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى البساتين

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، كمية من مستحضرات التجميل داخل مخزن بالقاهرة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها في البساتين.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بحيازة عامل مقيم بدائرة القسم، كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، داخل مخزن بذات العقار سكنه بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش المخزن عُثر على 90 كرتونة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.