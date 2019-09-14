حبس مسجل خطر بتهمة التنقيب عن الآثار فى بولاق

أمرت نيابة بولاق أبوالعلا، السبت، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه وبحوزته أسلحة نارية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأسلحة والذخائر.



وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت حيازة عاطل سابق اتهامه في 9 قضايا، آخرها "سلاح دون ترخيص" ومطلوب ضبطه وإحضاره في إحدى القضايا، أسلحة نارية دون ترخيص، وتنقيبه عن الآثار بالعقار محل سكنه.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الشقة سكنه على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 16 مترًا، و3 فرد روسى، وخرطوش، 5 طلقات نارية، سلاح أبيض "سنجة"، وأدوات الحفر والتنقيب عن الآثار.



بمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الدفاع، والحفر بقصد التنقيب عـن الآثار، فأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.