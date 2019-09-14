الكاتدرائية تستعد لاستقبال معرض الكتاب بدورته السابعة.. نوفمبر

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإقامة معرض الكتاب القبطي السابع لدور النشر والأديرة والإيبارشيات في مصر والمهجر تحت إشراف أسقفية الشباب.



ويفتتح معرض الكتاب القبطي في دورته السابعة الأنبا موسي أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.



ويقام معرض الكتاب القبطي الذي تستضيفه الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بقاعه القديس أثناسيوس الرسولى في نوفمبر المقبل.



ومن المقرر أن يشارك في معرض الكتاب القبطي، أكثر من 20 دور النشر والأديرة والمكتابات المسيحية، والتي تتنوع الإصدارات مابين التاريخ الكنسي، واللاهوت والعقيدة، والرد على الشبهات والعقيدة.



وسيتم تخصيص جناحًا كاملًا، لإصدارات ومؤلفات البابا شنودة الثالث، الذي كتبها خلال 40 عامًا وأشبع الكنيسة بمؤلفاتة في مختلف المجالات، كما يتضمن الجناح تخصيص جزءً لعظات البابا شنودة الثالث.



كما سيتم أيضًا تخصيص جناحًا لكتب ومؤلفات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، كما سيشارك دير القديسه دميانة بالبراري بالعديد من المؤلفات والإصدارات التي تضمن إيضًا مؤلفات للراحل الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري.



كان معرض الكتاب القبطي العام الماضي أثار جدلًا بسبب منع كتب الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي من المشاركة في فعاليات معرض الكتاب القبطي، كما أعلنت مكتبة الأنبا غريغوريوس حينها عن بيعها جميع مؤلفات أسقف الدراسات اللاهوتية الراحل بخصم خاص خلال فترة المعرض ولكن بمقر مكتبتها الرئيسي.



