عكاشة: مكافحة الإرهاب انتقلت من "الأمن" للجيوش النظامية

قال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، العميد خالد عكاشة، إن عام 2011 كان له بعض الإرهاصات، إضافة إلى المرحلة من عام 2001 حتى عام 2011 لأنها تعد مرحلة قائمة بذاتها ظهر فيها العديد من الأشياء التي أخذت الظاهرة وقفزت بها قفزات إلى الأمام، أبرزها مهاجمة أبراج التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف "عكاشة"، خلال كلمته بالجلسة الأولى بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن هناك دولة ظهرت تعلن خوض الحرب على الإرهاب، من خلال تشكيل تحالف دولي يضم 20 دولة بشكل فعلي، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس هذا التحالف، ويمتد إلى نحو 40 دولة، وانتقلت أيضًا عمليات المكافحة من أجهزة الأمن الداخلية إلى الجيوش النظامية الرسمية التي تنتقل من دولها إلى دول أخرى بغرض إسقاط واحتلال هذه الدول.