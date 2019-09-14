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فن

اليوم.. نادى السينما المستقلة يستأنف فعالياته بالهناجر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:51 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
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يستأنف اليوم السبت، المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، فعاليات نادى السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك داخل مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من الفيلم الروائي القصير "حلم واضح" للمخرج مازن لطفي، والفيلم الروائي القصير "شباك إزاز" للمخرج عمر صلاح مرعي، وفيلم "ملح الفن الكومبارس" للمخرج عمر حمدي، بالإضافة إلي فيلم "مزامير داوود" للمخرجة دينا رفاعي.

وتقام عقب العروض ندوة يديرها الناقد السينمائي السينمائى إسلام أحمد علي، لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، السبت الثاني من كل شهر.

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