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رياضة

الأرقام القياسية تنتظر أجويرو وبوكي في مواجهة السيتي ونورويتش

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:45 ص
جريدة الدستور
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يواصل حامل اللقب مانشستر سيتي، اليوم السبت، مطاردة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يرحل لمواجهة الصاعد حديثًا نورويتش سيتي على ملعب كارو رود، ضمن مباريات الجولة الخامسة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن متصدر جدول الترتيب ليفربول، بينما يتواجد نورويتش في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

وفي آخر 14 مباراة بين الفريقين في البريميرليج، حقق نورويتش سيتي انتصارًا وحيدًا، كان بنتيجة 3-2 على ملعب الاتحاد في اليوم الأخير من موسم 2012- 2013 (6 تعادلات - 7 هزائم).

أما الفوز الآخر الذي حققه نورويتش سيتي على مانشستر سيتي في عصر البريميرليج، فكان على ملعبه في شهر فبراير من عام 1993.

وتمكن مانشستر سيتي من الفوز في آخر 9 مباريات خاضها خارج ميدانه في الدوري، ويبتعد بانتصارين من معادلة الرقم القياسي الذي حققه تشيلسي في عام 2008 ومانشستر سيتي نفسه في عام 2017.

كما لم يخسر مانشستر سيتي في آخر 25 مباراة خاضها في الدوري أمام الفرق الصاعدة حديثًا، محققًا في تلك الفترة 20 انتصارًا و5 تعادلات.

ويأمل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، في أن يصبح ثالث لاعب يسجل في أول 5 مباريات في الموسم، بعد خوسيه أنطونيو ريس مع آرسنال في موسم 2004- 2005 وواين روني مع مانشستر يونايتد في موسم 2011- 2012.

كما يتطلع أجويرو أيضًا في أن يصبح أول لاعب من مانشستر سيتي يسجل في 6 مباريات متتالية بالدوري، منذ فرانسيس لي الذي سجل في 7 مباريات متتالية بين نوفمبر من عام 1971 ويناير 1972.

وساهم أجويرو من قبل في تسجيل 8 أهداف في 5 مباريات سابقة خاضها في الدوري أمام نورويتش، وذلك من خلال تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وتمكن متوسط الميدان الإسباني ديفيد سيلفا من صناعة هدفين في المباراتين الأخيرتين، ولم يتمكن أي لاعب من قبل من صناعة هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية بالبريميرليج.

وعلى الجانب الآخر، يعول نورويتش سيتي على خدمات مهاجمه الفنلندي تيمو بوكي، الذي سجل 15 هدفًا في آخر 15 مباراة خاضها سواءً مع نوريتش أو منتخب فنلندا.

ويأمل بوكي في أن يصبح أول لاعب يسجل في أول 3 مباريات لنورويتش على ملعبه في الدوري، منذ جوستين فاشنو في عام 1980.

ويعد نورويتش سيتي أكثر الفرق التي تعرضت للتسديدات هذا الموسم (54)، وأكثر الفرق التي استقبلت شباكها أهدافًا (9 أهداف) من اللعب المفتوح، هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وخسر نورويتش سيتي 11 مباراة من آخر 12 لقاءً في الدوري الإنجليزي أمام حامل اللقب، وحقق انتصارًا في تلك الفترة، وكان على حساب مانشستر سيتي في عام 2013.

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