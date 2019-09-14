دوسلدورف يتبرأ من التلاعب في صفقة رامان

نفى نادي فورتونا دوسلدورف الألماني، صحة تقارير صحفية اتهمت رئيس النادي توماس روتجرمان، بعدم ذكر المبلغ الحقيقي الذي سيتقاضاه النادي مقابل انتقال لاعبه بنيتو رامان إلى شالكه.



كما رفض النادي أيضا الاتهام الذي ساقته مجلة "دير شبيجل" بوجود "محسوبية" داخل النادي، وهو نفس الاتهام الذي كانت تحدثت عنه صحيفة "هاندلسبلات" في وقت سابق.



وأعلن النادي في بيان صدر عبر موقعه الإلكتروني أنه "مندهش ومنزعج" حيال هذه الاتهامات.



وكانت "شبيجل" ذكرت أن دوسلدورف يمكن أن يحصل في صفقة انتقال المهاجم رامان "على عشرة ملايين يورو بحد أقصى وذلك فقط في حال حدوث نجاح غير متوقع".



واستندت المجلة على صورة من عقد الانتقال قالت إنها حصلت عليها.



وأضافت أن روتجرمان صرح للرأي العام بأن إجمالي صفقة انتقال رامان لن يقل عن 13 مليون يورو، ووصف النادي في بيانه ما ذكرته المجلة بأنه "خطأ".



وكما ذكرت "هاندلسبلات" في وقت سابق، قالت "شبيجل" إن تعيين روتجرمان لفليكس فيلينج، وهو من دائرة معارفه، في منصب المدير الجديد للنادي هو من قبيل " المحسوبية".



وقال النادي: "يوضح فورتونا دوسلدورف أن مجلس الإدارة يجعل من كفاءات التخصص فحسب، المعيار الوحيد لشغل الوظائف، وبالتالي فالمحسوبية المذكورة مستبعدة تماما".

