بلغاريا تستنكر تصريحات ساوثجيت عن العنصرية

عبر بوريسلاف ميهايلوف، رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، عن غضبه وإحباطه من تعليقات جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، بشأن احتمالات التعرض للعنصرية في صوفيا، خلال مباراة بتصفيات يورو 2020، الشهر المقبل.



وقال ساوثجيت إنه يخشى مواجهة المزيد من التصرفات العنصرية في بلغاريا، يوم 14 أكتوبر تشرين الأول، بعد مزاعم تعرض المهاجم رحيم سترلينج لإساءة من مشجع بلغاري، في ويمبلي، السبت الماضي.



وقال الاتحاد الانجليزي إنه تم طرد شخص من الاستاد الوطني، بسبب "إساءة عنصرية" خلال فوز إنجلترا (4-0) على بلغاريا.



ورد الاتحاد البلغاري في بيان، مؤكدا أن هذه المخاوف "لا أساس لها وغير لائقة وغير ضرورية".



وفي خطاب أرسله ميهايلوف، الحارس السابق، إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) ونظيره الإنجليزي، قال "لم نتلق أي معلومة رسمية، تتعلق باستخدام مشجع بلغاري لألفاظ عنصرية في استاد ويمبلي".



وأضاف "وحتى إذا حدثت هذه الواقعة، فإننا نؤمن بأن التعميم وخلق توتر لا حاجة له من مسؤولين رسميين بالفريق الإنجليزي، أمر غير مقبول تماما، ويتعارض مع روح الاحترام المتبادل واللعب النظيف وقيم يويفا والاتحاد البلغاري".



وأمر يويفا بإغلاق جزء من مدرجات استاد فاسيل ليفسكي، خلال زيارة منتخب إنجلترا، بسبب تورط جمهور بلغاريا في تصرفات عنصرية، في مباريات خلال وقت سابق هذا العام.



وقلد مشجعون أصوات قرود لاستفزاز لاعبي إنجلترا، من أصحاب البشرة السوداء، في آخر زيارة إلى صوفيا عام 2011.