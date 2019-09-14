استسلام 41 مسلحًا لقوات الحكومة الأفغانية

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، إن 41 مسلحا من حركة طالبان استسلموا لقوات الأمن الأفغانية في مقاطعة تخار شمال البلاد.



وأضافت الوزارة في بيان: "بعد جهود القادة المحليين والشرطة، هجر 41 مسلحا من حركة طالبان العنف واستسلموا لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، في منطقة وارساج بمقاطعة تخار".



وذكر البيان أنهم سلموا أيضا أسلحتهم، مضيفا أن المسلحين السابقين كانوا ينشطون في منطقة كوران وا مونجان بمقاطعة باداخشان المجاورة.



وأطلقت الحكومة الأفغانية عملية سلام ومصالحة في 2010 لتشجيع مسلحي حركة طالبان على عدم التسلح والتوقف عن شن عمليات ضد الحكومة.



ومنذ ذلك الحين، سلم ما يزيد على 10 آلاف مسلح طالباني أسلحتهم وانضموا لعملية السلام، وفقا لمسئولي مفاوضات السلام، ولكن الجماعة المسلحة وصفت هذا الادعاء بأنه "لا أساس له من الصحة."



واستسلم حوالي 150 مسلحا من طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية للحكومة في مقاطعة كونار، شرقي البلاد، في وقت سابق من هذا الشهر.