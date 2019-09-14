مصر تقدم شحنتى مساعدات إلى الأشقاء فى جنوب السودان





هذا، وأكد السفير د. أحمد بهاء الدين، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، خلال الاستقبال، على دعم مصر الكامل للسلام والازدهار في جنوب السودان، باعتباره مسألة ذات أهمية قصوى، في حين عَبّرت وزيرة الخارجية الجنوب سودانية عن شكرها العميق للشقيقة مصر على دعم السلام في جنوب السودان.



وفي سياق متصل، أعرب وزير الصحة الجنوب سوداني "د. رياك قاي"، خلال استقباله مع السفير المصري شحنة المساعدات الثانية التي وصلت مطار جوبا يوم 12 سبتمبر الجاري، عن شكر بلاده لمصر التي تقف مع جنوب السودان في وقت الأزمات.





فيما أكد نائب وزير الخارجية الجنوب سوداني، "دينج داو"، أن تلك المساعدات جاءت بناءً علي طلب لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية، التي زارت القاهرة للقاء السيد رئيس الجمهورية مؤخرًا.

في إطار جهود مصر لدعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، وصلت شحنتا مساعدات مصرية إلى العاصمة جوبا على مدار يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، تتمثل في كميات من الأدوية والخيام والملابس العسكرية، كما تصل ثلاث شحنات أخرى من المساعدات المصرية تباعًا أيام 13 و15 و16 سبتمبر الجاري، حيث تأتي تلك المساعدات لدعم إنشاء مُعسكرات تجميع القوات الجنوب سودانية، وإعادة تأهيلها للعمل في مؤسسات الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.وكان في استقبال شحنة المساعدات الأولى التي وصلت مطار جوبا يوم 11 سبتمبر الجاري، كل من وزيرة الخارجية الجنوب سودانية "أوت دينق"، ووزير شئون رئاسة الوزراء "مارتن إيليا" بصفته سكرتير عام لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية NPTC.