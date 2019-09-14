وفد "بيرسون" يشيد بإنجازات مراكز الاختبارات المعتمدة بجامعة مصر

استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة بيرسون العالمية، برئاسة رود بريستو، رئيس بيرسون في أفريقيا وآسيا وأوروبا، وأندرو فيليبس المدير الإقليمي لأوروبا وأفريقيا.



وجاء ذلك في إطار انفتاح الجامعة على العالم الخارجي، ومن أجل الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التعليم والتدريب والتدريس، وهو التوجه الذي تتبناه الجامع وتحرص عليه تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء.



‎وقد قام وفد "بيريون" في هذه الزيارة بجولة داخل مراكز الاختبارات المعتمدة بالجامعة، وتفقدوا خلالها ما يتم تنفيذه من أجل تطوير العملية التعليمية، وقد أبدوا إعجابهم الشديد بالجهد المبذول في هذه المراكز، وفي ختام تلك الجولة أشاد رود بريستو بما شاهده في هذه المراكز قائلًا: "إن هذه المراكز هي من أفضل المراكز التي زرتها على الإطلاق".



ثم التقى أعضاء وفد مؤسسة بيرسون مع أحمد كفافي مستشار رئيس مجلس الأمناء لتنمية وتطوير الجامعة ومدير عام مركز التنمية الإدارية، وخالد خورشيد مدير إدارة تطوير الأعمال ومدير مراكز الاختبارات المعتمدة بمركز التنمية الإدارية بالجامعة، وذلك في لقاء خاص تم خلاله تقديم عرض تفصيلي عن الجامعة وأهم المؤسسات التابعة لها، إلى جانب إلقاء الضوء على ما تحقق من إنجازات علمية في مراكز الاختبارات مع شرح تفصيلي للرؤية المستقبلية المزمع تنفيذها في الجامعة خلال السنوات الأربع المقبلة، كما تم أيضًا مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسة بيرسون خلال الفترة القادمة.



الجدير بالذكر أن "بيرسون" هي مؤسسة نشر وتعليم بريطانية متعددة الجنسيات مقرها الرئيس في لندن، وتعد أكبر مؤسسة في مجالات التعليم، كما أنها تعد أيضًا أكبر مؤسسة نشر للكتب في العالم.