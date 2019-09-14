السبت 14 سبتمبر 2019 الموافق 15 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفد "بيرسون" يشيد بإنجازات مراكز الاختبارات المعتمدة بجامعة مصر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:36 ص
جريدة الدستور
طباعة
استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة بيرسون العالمية، برئاسة رود بريستو، رئيس بيرسون في أفريقيا وآسيا وأوروبا، وأندرو فيليبس المدير الإقليمي لأوروبا وأفريقيا.

وجاء ذلك في إطار انفتاح الجامعة على العالم الخارجي، ومن أجل الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التعليم والتدريب والتدريس، وهو التوجه الذي تتبناه الجامع وتحرص عليه تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء.

‎وقد قام وفد "بيريون" في هذه الزيارة بجولة داخل مراكز الاختبارات المعتمدة بالجامعة، وتفقدوا خلالها ما يتم تنفيذه من أجل تطوير العملية التعليمية، وقد أبدوا إعجابهم الشديد بالجهد المبذول في هذه المراكز، وفي ختام تلك الجولة أشاد رود بريستو بما شاهده في هذه المراكز قائلًا: "إن هذه المراكز هي من أفضل المراكز التي زرتها على الإطلاق".

ثم التقى أعضاء وفد مؤسسة بيرسون مع أحمد كفافي مستشار رئيس مجلس الأمناء لتنمية وتطوير الجامعة ومدير عام مركز التنمية الإدارية، وخالد خورشيد مدير إدارة تطوير الأعمال ومدير مراكز الاختبارات المعتمدة بمركز التنمية الإدارية بالجامعة، وذلك في لقاء خاص تم خلاله تقديم عرض تفصيلي عن الجامعة وأهم المؤسسات التابعة لها، إلى جانب إلقاء الضوء على ما تحقق من إنجازات علمية في مراكز الاختبارات مع شرح تفصيلي للرؤية المستقبلية المزمع تنفيذها في الجامعة خلال السنوات الأربع المقبلة، كما تم أيضًا مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسة بيرسون خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن "بيرسون" هي مؤسسة نشر وتعليم بريطانية متعددة الجنسيات مقرها الرئيس في لندن، وتعد أكبر مؤسسة في مجالات التعليم، كما أنها تعد أيضًا أكبر مؤسسة نشر للكتب في العالم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

سبب حرص طلعت زكريا على الحضور مبكرا لحفل زفاف هنا الزاهد

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلى وبطل غينيا والقنوات الناقلة

منذ حوالي 17 ساعة

"دخلت الكوافير واختفت".. عروس في بني سويف تهرب ليلة زفافها

منذ حوالي 15 ساعة

"خلعت الحجاب وثبتته بالأغاني".. كواليس علاقة دارين وتامر (صور)

ads

الصور

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

"دخلت الكوافير واختفت".. عروس في بني سويف تهرب ليلة زفافها

3 خطوات تجنبك الموت المفاجئ فى الليل

أيام زمان

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

الصحة

"أنف إلكترونى" قد يُقلل من وصف الأطباء للمُضادات الحيوية

علاج داء القطط وطرق الوقاية

يُسبب السرطان.. تحذير من دواء "زانتاك"

احذر.. تشنج الساق ينذر بحالات صحية خطيرة

الرئيس نيوز

مديرة برنامج الأمن والدفاع: 33 ألف عملية إرهابية ضربت الشرق الأوسط في 15 عاما

خالد عكاشة: 25 تنظيمًا إرهابيًا ظهرت عبر "الربيع العربي"

خاص| هل يهبط الدولار لـ 15 جنيهاً مصرياً مطلع 2020؟.. خبراء يجيبون

افتتاح مؤتمر الشباب بأفلام تسجيلية.. الإخوان أصل الإرهاب

منوعات

دراسة: الفئران تستمتع بلعبة "الغُميضة" مع البشر

ناسا تجرى اختبارها للدوران الأول لمركبة (مستكشف المريخ 2020)

أكثر من 1000 حيوان ضحية "الشعوذة" فى كولومبيا

طفلة مبتورة الساقين تقدم عرضًا للأزياء فى باريس

كشكول

مكافحة الإدمان ومخاطر المخدرات ندوة بـ"دار علوم القاهرة"

١٣ أكتوبر.. بدء الدراسة في مدارس النيل الدولية الحكومية

10 نقاط.. تعرف على استعدادت جامعة سوهاج لاستقبال 58 ألف طالب

"تكنولوجيا الطاقة الكهروكيميائية" ورشة عمل لـ"التعليم العالي"

إسلام سياسي

خناقة سلفية بسبب منهج محمد بن عبدالوهاب

تفاصيل مقتل 15 قياديا بارزاً من تنظيم داعش في العراق

المسماري: لدينا السيادة الكاملة على الأجواء الليبية ونواصل معركة تحرير طرابلس

ترحيل أمير "أنصار الشريعة" التكفيرية الهارب من السودان إلى القاهرة


زيت وسكر

أسعار الدولار اليوم السبت 14 – 9 – 2019

أسعار الذهب اليوم السبت 14 – 9 – 2019

اعتماد ٥ مستشفيات ببورسعيد ضمن التأمين الصحى الشامل

هيئات التأمين الصحي تناقش ميكنة المنظومة ببورسعيد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة تحيي ذكرى ميلاد سيد حجاب

ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ250 لميلاد "هومبولت"

الإثنين.. الأوبرا تستضيف احتفالية للمكسيك فى عيدها الوطنى

"إيفا لونا".. فتاة يتيمة تقايض فقرها المادّيّ بثراء مخيِّلتها

صفحتنا ع الفيس بوك