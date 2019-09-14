العنصرية تضع كبير مشجعي روسيا تحت طائلة عقوبات "فيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف ألكسندر شبريجن، كبير مشجعي روسيا، عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة لمدة عامين، بسبب قيامه ببث محتوى عنصري على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد فيفا أنه عاقب شبريجن بسبب بعض التصريحات الإعلامية العنصرية، إضافة لمحتوى عنصري بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال عامي 2014 و2015.



وتابع الاتحاد الدولي أن الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة له وجهت لشبريجن تهمة انتهاك مدونة أخلاقيات فيفا، واستخدام عبارات تمييزية عنصرية، مقررة تغريم شبريجن 10 آلاف فرانك سويسري (9880 دولارا).



وكان شبريجن ضمن مجموعة مشجعين روس جرى ترحيلهم من فرنسا بسبب التورط في أعمال عنف خلال كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016).



وربطت السلطات الفرنسية شبريجن بالعنف الذي وقع في مارسيليا خلال اليورو، حيث هاجم الروس مشجعي إنجلترا في المدينة والملعب أيضا، ونفى شبريجن ارتكاب أي مخالفات، وتلقى اثنان من زملائه فى رابطة المشجعين الروس أحكاما بالسجن لدورهما في تلك الأحداث.